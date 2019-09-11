Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni parti girişimlerine ilişkin "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni parti girişimlerine ilişkin "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:05
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