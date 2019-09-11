Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması
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Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni parti girişimlerine ilişkin "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" dedi.

Bahçeli'den 'yeni parti' açıklaması, System.String[]

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni parti girişimlerine ilişkin "Siyasette yeni arayış ve partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansı olmayacaktır" dedi.

Devlet Bahçeli, MHP, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:05 
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