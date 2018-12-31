Bahçeli'den Yıldırım'a Adaylık Tebriği
40 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı telefonla arayarak İstabul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin İstanbul
adayı Binali Yıldırım'ı telefonla aradı. Bahçeli, Yıldırım'ı adaylığı için tebrik etti ve başarı dileğinde bulundu.
ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:03 Kaynak: DHA
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