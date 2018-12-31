Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu
10 dakika önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ı telefonla arayarak İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.
(Musa Erdoğan/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:26 Kaynak: İHA
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