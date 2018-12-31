Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu

Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu

10 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

(Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:26 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Güncel
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