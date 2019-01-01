Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu
1 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı
Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi
Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı
Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı