Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı

Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı

Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı