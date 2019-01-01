Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu

Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

Bahçeli'den Yıldırım'a Tebrik Telefonu, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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