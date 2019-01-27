Bahçeli'den Yıldırım'a ziyaret
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.
MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım
'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret öncesinde seçim ofisine ailesine ait klasik otomobili kullanarak geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:13
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