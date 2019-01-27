Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldırım'a ziyaret

Bahçeli'den Yıldırım'a ziyaret

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.

Bahçeli'den Yıldırım'a ziyaret, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret öncesinde seçim ofisine ailesine ait klasik otomobili kullanarak geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:13 

Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım, Ekonomi
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