Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı
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Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tiyatronun usta isimlerinden Yıldız Kenter'in vefatı sebebiyle paylaştığı mesajda, "Türk Tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter hanımefendinin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk Tiyatrosu değil, dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
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