Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı
Son Dakika Güncel Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı - Son Dakika

Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter'in kızına taziye telefonu Dün akşam vefat eden Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı tiyatrocu Jale Birsel de hayatını kaybetti 92 yaşında ölen usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in yıllar önce cenazesinin yakılmasını istediği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:17:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]