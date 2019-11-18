Bahçeli'den Yıldız Kenter için taziye mesajı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:48 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, usta tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in vefatı nedeniyle ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:
"Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Sadece Türk tiyatrosu değil dünya tiyatrosu için de önemli bir isim olan merhumeye Allah'tan rahmet diliyor, şahsınızda tüm sevenlerine ve tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum."
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