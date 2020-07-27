Bahçeli'den, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki - Son Dakika

Bahçeli'den, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir.

Bahçeli'den, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılmasının yakın tarihin en önemli olayı olduğunu belirtti. 24 Temmuz günü Yunanistan'da matem havasının hakim olmasının tam bir akıl ve izan tutulması olduğunu belirten Bahçeli, "Atina yönetiminin egemen ve meşru sınırlarımız içinde bulunan bir camiimiz üzerinde fiili hak iddiası sadece husumetle tarif ve tefrik edilemeyecek, tarihsel akışın 567 yıl öncesinde donup kaldığını da temellendirip delillendirecektir. Bu ülkede bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde devamlı çan çalınması elbette kendi meseleleridir ve Türkiye'yi hiçbir şart altında ilgilendirmeyecektir. Selanik'te Türk bayrağını alçakça ateşe verecek kadar gözlerini kan ve nefret bürümüş olan Yunan Faşistlerinin sıradan Bizans artıklarından başka bir özellikleri olmadığı da bizim nazarımızda açık bir gerçektir. Yunanistan'ın bu tutumu ne istikrara, ne huzura, ne de barışa hizmettir. Ayrıca Yunanistan Başpiskoposu'nun din ve medeniyetler arasında kışkırtmalar yapması ayıplı ve ahlaksız bir komplonun izharıdır. Provokatör Yunanistan yönetimi Ege ve Akdeniz'de tırmandırdığı gerilim ve tahriklerden de derhal vazgeçmelidir. Kurtuluş Savaşı'nda başı ezilen Megali İdea anlayışı, yeri ve zamanı gelirse cüretinin bedelini tekrar ödemek zorunda kalacaktır" dedi.

'ATATÜRK'E LANET OKUYACAK HENÜZ ANASINDAN DOĞMAMIŞTIR'"Diyanet İşleri Başkanı'nın Cuma Hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk'e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk'e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe Milliyetçi Hareket Partisi'nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını inkardır. Aziz Atatürk'e lanet değil, rahmet okunur, dua edilir, minnet, şükran hisleriyle muhterem hatırası yad edilip emanetlerine sahip çıkılır. Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır. Lekeli dostlarıyla iktidar olmak için hedef koyan CHP'nin, arada ve arafta kalmanın sancısını çeken İP'in, kendilerine bizzat Cumhuriyet'in bekçisi rolü vermiş kişi ya da grupların Atatürk ve Laiklik üzerinden yeni bir mevzi arayışları boşuna bir çırpınıştır."'FATİH NEYSE ATATÜRK ODUR'Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 29 Ekim 1923 kuruluş ruhuna aynen bağlı ve sadık olduğunu kaydeden MHP lideri Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin iftihar ve itibar zirvesidir. Hiç kuşku yok ki, İstanbul'u fetheden yüksek iman kadar işgalden kurtaran muhteşem irade de değerlidir, yok sayılması düşünülemeyecektir. Şayet Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'ten ezanlar yükselip tevhid inancımızın sancağı dalgalanıyorsa bunun şeref payesi hem Fatih Sultan Mehmet Han hem de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tedir. Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti birbirinin zıttı, tarihin iki ayrı devlet modeli, birbirine yabancı iki egemenlik anıtı değildir, olamayacaktır. Osmanlı İmparatorluğu Oğuz neslinin devamı, Türkiye Cumhuriyeti bu neslin varisidir. Fatih neyse Atatürk odur. II. Abdülhamid Han nasıl değerliyse Atatürk de bir o kadar değerlidir. Yunanistan Başbakanı ile Yunanistan Başpiskoposu'nun üslubuyla konuşanlar kaleyi içten düşürmeye azmetmiş iç işgal cephesidir. Bunların oyunları bozulacak, milli birlik ve dayanışma iradesi en büyük güvence olacaktır.  Nitekim bu müfsit emellere asla göz yumulmayacaktır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'in ibadete açılmasına Ortaçağ çamuru sıçratmak, Cumhuriyet'in ve Laikliğin cenaze namazı yaftası vurmak vesayetçi bir dil, mütehakkim bir dayatma, nifak saçan bir ağızdır. Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar ise Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir bühtan içindedir. Bu mesele kapanmış, tartışmaların üzeri küllenmiştir. Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme, önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.'GELECEĞİN BÜYÜK GÜCÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'DİR'

Türk milletinin ahlaki bir uzlaşmayla her sorunu çözeceğini vurgulayan Bahçeli, saygı kültürünün olgunlaşıp genişlemesiyle her güçlüğün aşılacağını belirtti. Bahçeli, "Geleceğin büyük gücü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milleti nasıl ki geçmişteki badireleri yenmişse, bugün karşısına çıkanları da alt edecek, istiklalini ve istikbalini imrenilecek adanmışlıkla savunacaktır. Bu savunma hattı Ötüken'den Ankara'ya asırlar içinde nice fedakarlıkla uzanmış, aynı zamanda kırılması ve küflenmesi imkansız beka zinciridir. Milliyetçi Hareket Partisi milli bekayı, milli varlığı, milli huzuru, milli refahı, milli tarihi ve milli haklarını müdafaaya sonuna kadar yeminlidir. Mersin'in Mut ilçesinde askerlerimizi taşıyan bir otobüsün şarampole devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.  Yaralanan ve tedavi altına alınan kahramanlarımıza da şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA, -


Yunanistan, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 06:55

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçeli'den, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Bahçeli'den Atatürk'e hakaret tartışmalarına sert tepki: Atatürk'e lanet okuyacak hayasız henüz anasının karnından doğmadı Son Dakika: Erdoğan'dan vatandaşlara Kurban Bayramı çağrısı: Kesim yerlerinde yoğunluk olmaması için 2. ve 3. günleri tercih edin Son Dakika: Ankara'daki plaza yangını kontrol altına alındı Mersin'de çifte kadın cinayeti! Tartıştığı eşini ve kayınvalidesini tüfekle öldürdü Aycan Yanaç, Survivor'ın ardından milli takım teknik direktörüne yanıt verdi: Necla hoca olduğu sürece teklifleri kabul etmem Elazığ'da termometreler yine 47 dereceyi gördü Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, takımın başına Ömer Erdoğan'ı getirdi Müge Anlı'ya dişli rakip! Didem Arslan Yılmaz aynı formatta programla izleyici karşısına çıkacak Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'e imza attıktan 4 gün sonra istifa etti Son Dakika: Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kanı yerde kalmadı! Katillerinin 3'ü öldürüldü Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay: En fazla vaka olan ilçeyiz, bebeklerde bile görülmeye başlandı Teyzesinde içtiği çorbayla hayatı değişti, tarhana ticaretine başlayıp para kazanmaya başladı Son Dakika: İsrail, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı Fenerbahçe'den olaylı ayrılan Max Kruse, poker oynarken fotoğraf paylaştı Ivana Sert, kano yaparken denizlerin en hırçın balığıyla karşılaşınca büyük panik yaşadı
Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti Uzun zamandır sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı suskunluğunu bozdu! Aşı için şubatı işaret etti         
15:03
Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi Yunanistan'da bir papaz, linci göze alıp konuştu: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi         
14:51
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti         
14:50
Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti         
14:47
Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim Dilan Çıtak hayatındaki en büyük pişmanlığını açıkladı: Justin Timberlake'in düet teklifini geri çevirmeyecektim         
14:24
Avrupa'ya 95 göçmeni taşıyan teknenin acil yardım çağrılarına yanıt verilmiyor Avrupa'ya 95 göçmeni taşıyan teknenin acil yardım çağrılarına yanıt verilmiyor         
14:18
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı         
14:12
Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı Korona testi pozitif çıkan talihsiz kadın, hastaneden çekip paylaştığı videoda hüngür hüngür ağladı         
13:44
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın suskunluğunu bozdu         
13:33
Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
13:31
Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek Türk ve Azerbaycan orduları geniş kapsamlı ortak tatbikat gerçekleştirecek         
13:03
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı         
13:01
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu         
12:32
Arkadaşının Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti         
12:20
TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak TFF 1. Lig'de play-off finali Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak         
12:01
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı         
12:00
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi         
11:57
Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar Yurtiçi Kargo'dan araç sahiplerine kendi işini kurma fırsatı! Asgari ücretin 3 katı kazanacaklar         
11:26
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı         
10:54
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı, içinde 1 milyon TL'lik kuş var         
10:39
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum         
10:28
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi         
10:03
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı         
09:49
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı         
09:45
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor         
09:37
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:35
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı         
09:22
Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına satarak aile bütçesine katkı sağlıyor         
08:35
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı         
00:21
Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti         
22:59
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti         
21:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 19:11:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli'den, Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei