Bahçeli: Devlet seferberlik içinde - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ'daki depremle ilgili "Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir. Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bu dönemde sabır ve yardımlaşmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirten Bahçeli, "Çünkü yaraların sarılması, gözyaşlarının silinmesi, feryatların dindirilmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır" mesajı verdi. Depremin herkesi derinden üzdüğünü ve Türkiye'nin deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiğini belirten Bahçeli, "Aziz milletimizin tüm dikkati deprem alanlarına yönelmiş ve sabitlenmiştir. Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE HER ZORLUĞU AŞMAYA MUKTEDİR'

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Bahçeli, tedbirli ve hazırlıklı olmaktan, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmekten başka seçenek olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Felaketlere teslim olmak, karamsarlık salgınına boyun eğmek milli fıtrata aykırıdır. Türkiye her zorluğu aşmaya muktedirdir. Devlet seferberlik içindedir. Afet bölgesine her türlü insani yardım ve teknik destek sağlanmaktadır. İnanıyorum ki, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan kardeşlerimizi sağ salim çıkaracak, depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Barınma, beslenme, enerji, haberleşme gibi acil ihtiyaçlarının giderilmesi, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarının deprem bölgesine zamanında intikali memnuniyet vericidir. Allah'ın izniyle bu felaketin üstesinden el birliğiyle, güç birliğiyle gelinecektir."

'HAK ETTİKLERİNİ BULACAKLAR'

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek bölge insanına ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulunan Bahçeli, "Rabbim her türlü afet, felaket ve musibetten Türk milletini ve Türkiye'yi korusun. Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah'a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır" açıklamasında bulundu.