Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Dileğim Milli Beka Hedefine Herkesin Kilitlenmesi, Dürüst ve Namuslu Her Siyaset Adamının...

Bahçeli: "Dileğim Milli Beka Hedefine Herkesin Kilitlenmesi, Dürüst ve Namuslu Her Siyaset Adamının...

53 dakika önce

Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır.

Bahçeli:
Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:57 Kaynak: AA

Siyaset, Politika
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