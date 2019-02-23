Bahçeli: "Dileğim Milli Beka Hedefine Herkesin Kilitlenmesi, Dürüst ve Namuslu Her Siyaset Adamının...
53 dakika önce
Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır.
Bahçeli: "Dileğim milli beka hedefine herkesin kilitlenmesi, dürüst ve namuslu her siyaset adamının milli bekaya sahip çıkmasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 07:57 Kaynak: AA
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