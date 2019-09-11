Son Dakika Haberleri: Bahçeli: Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar akan kandan sorumludur
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Bahçeli: Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar akan kandan sorumludur

10 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ak Parti ile MHP arasına çomak sokmaya çalışanların başarısız olacağını belirterek, "Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar CHP ya da İşçi Partisi olsun her kimse akan kandan sorumludur" dedi.

Bahçeli: Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar akan kandan sorumludur, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz ve duyarsız kalan her kesimin dökülen kandan birinci derece sorumlu olduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansının olmayacağını savundu.


Bahçeli AK Parti ile MHP arasına çomak sokmaya çalışanların kumpaslarının tutmayacağını dile getirerek "MHP yarım asırlık onurlu millet hizmetini her türlü engellemeye ve fitne-fesat tuzaklarına rağmen azimle, akılla, inançla, heyecanla sürdürüyor." dedi.

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Devlet Bahçeli, Diyarbakır, MHP, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15 
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