Bahçeli: Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar akan kandan sorumludur
10 dakika önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ak Parti ile MHP arasına çomak sokmaya çalışanların başarısız olacağını belirterek, "Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz kalanlar CHP ya da İşçi Partisi olsun her kimse akan kandan sorumludur" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'da eylem yapan annelere ilgisiz ve duyarsız kalan her kesimin dökülen kandan birinci derece sorumlu olduğunu söyledi. Bahçeli ayrıca partileşme çabalarının ölü doğmaktan başka şansının olmayacağını savundu.
Bahçeli AK Parti ile MHP arasına çomak sokmaya çalışanların kumpaslarının tutmayacağını dile getirerek "MHP yarım asırlık onurlu millet hizmetini her türlü engellemeye ve fitne-fesat tuzaklarına rağmen azimle, akılla, inançla, heyecanla sürdürüyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:15
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