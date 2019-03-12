Bahçeli: "Diyorlar ya CHP'nin Yanlışları Ağrı Dağı'nı Aştı Diye, Bunların Yanlışı Everest'i de...
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- Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması Alandaki vatandaşlardan görüntüler YOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.
- Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
Alandaki vatandaşlardan görüntüler YOZGAT - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yozgat'ta düzenlenen açık hava toplantısında konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:18 Kaynak: AA
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