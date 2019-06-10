Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik...
7 saat önce
Bahçeli: "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:51 Kaynak: AA
Bahçeli: " Doğu Akdeniz
'de açıkça Türkiye
'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir."
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