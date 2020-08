Bahçeli: Donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden bedelini ödeyecektir - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Yunanistan'ın etrafımızda provokasyona yeltenmesi, kıta sahanlığı anlaşmazlığıyla deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarması nafile bir gayrettir. Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Demokrat Parti'li Başkan adayı Joe Biden'in yedi ay önce dile getirdiği açıklamasının siyaset ve ülke gündemini derinden etkilediğini bildirdi. Biden'in müttefik bir ülke hakkında akla ve hayale sığmayacak değerlendirmelerde bulunmasının hiçbir şekilde masum ve mazur gösterilemeyeceğini belirten Bahçeli, "Bahse konu şahsın Obama döneminde ABD'nin Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmesi, son yedi ay içinde Demokrat Parti'den başkan adaylığı seviyesine ulaşması elbette Türkiye karşıtı sözlerini ciddiye alınmasını gerektirmektedir. Geçmişte ülkemize reva görülen baskı ve dayatmaların Obama ve Biden'in döneminde daha da şiddet ve sürat kazandığı milli hafızalarda kayıtlıdır. Ortadoğu'ya düzenlenen sistematik ve kanlı saldırıların, Türkiye aleyhine terör örgütleriyle kurulan bağ ve bağlantıların bilhassa bu iki lekeli ismin iktidar zamanına rastladığı gayet iyi bilinmektedir. Dahası 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde ABD'nin o tarihteki yönetiminin ne kadar tazyik ve tesirinin olduğu bir başka muammalı ve şaibeli tartışma konusudur. Bir ülkenin seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanı'nı devirme hedefi neresinden bakılırsa bakılsın hem demokrasi düşmanlığı hem de darbeciliktir" dedi.

'MUHALEFETİN MESAJI CILIZ, ÇÜRÜK VE ZORAKİDİR'Bahçeli, Türk ve Türkiye düşmanlığının şifresinin artık kırıldığını, failler, figüranlar ve fiillerinin ulu orta meydana çıktığını belirtti. Biden'in muhalefet olarak kast ettiği partilerinin bugüne kadar verdiği tepkilerin sönük, silik ve etkisiz olduğunu vurgulayan Bahçeli, "CHP Genel Başkanıyla birlikte parti sözcülerinin Biden'in açıklamasının içeriğini değil de zamanlamasını, bununla kalmayıp hükümeti eleştirmeleri Türkiye sevgisinden yoksun, millete mensubiyet şuurundan mahrum bir siyaset köhneliğinin vahim örneğidir. İşbirlikçi ve kukla HDP ile yine bu ülkenin eline avucuna bakan İP'in ürkek, korkak ve çekimser tavırları ibretlik bir durumdur. Muhalefeti desteklemekten bahseden bir emperyaliste muhalefetin mesajı cılız, çürük ve zorakidir. CHP'nin 37'inci olağan Büyük Kurultayı'nda dostlarıyla iktidar olacağını ilan eden Kılıçdaroğlu'nun, dost kataloğunun hangi sayfasında Biden'in bulunduğunu, bugüne kadar iki tarafın teyit ettiği aracılarla temas kurup kurmadığını açıklaması aziz Türk milletine namus borcudur. Kaldı ki Biden'in İstanbul Büyükşehir Başkanlığı seçimleriyle ilgili de ahkam kesmesi her açıdan şüphe uyandırıcıdır" ifadesini kullandı.'JOE BIDEN CHP'NİN ÜST AKLIDIR'"Atatürk'ün kurduğu partinin FETÖ ile PKK 'nın çekim alanına kapılması, emperyalizme sessiz kalması, milli meselelere duyarsız ve duygusuz yaklaşması, hepsinden önemlisi takip ettiği muhalefet stratejisini Türkiye'nin aleyhine icra etmesi bir yanda akıl tutulmasıyla diğer yanda siyasi tutsaklıkla izah edilebilecektir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "Joe Biden CHP'nin üst aklıdır. Türkiye'nin bölünme ihalesini açıp pazarlık usulüyle yıkım müteahhitlerine davetiye çıkaran Biden CHP'nin kan bankasıdır. Son günlerdeki şaibeli yorum ve kifayetsiz tutumlar başkaca bir söze yer ve gerek bırakmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hayranlık uyandıran, hürmetle anılan Milli Mücadele'nin eseridir. Bu eserin yağma ve talanını, demokrasimizin ve devletimizin heba ve israfını gönlünde, gündeminde ve siyasi görüşünde mahfuz tutan kim olursa olsun hüsran yaşayacak, ağır bir bozgunla tanışacaktır. İstiklalimizi çiğnemek isteyen her şeyden önce 83 milyonun tamamının cansız bedenine basmak durumundadır. Biden'in ilaveten 3 Kasım 2020'de yapılacak ABD Başkanlık Seçimi'ne Türk düşmanlarının desteğini alabilmek için Türkiye'ye meydan okuması aynısıyla ters dönecek, emperyalizmin tetikçisi olan bu kovboyun Allah'ın izniyle mağlubiyetine kapı açacaktır."'BEDELİNİ EN AĞIR ŞEKİLDE ÖDEYECEK'Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Doğu Akdeniz 'deki haklı mücadelesinin uluslararası hukuka uygun olduğunu ve küresel hesapları alt üst ederek taşları yerinden oynattığını belirterek, "Yunanistan'ın etrafımızda provokasyona yeltenmesi, kıta sahanlığı anlaşmazlığıyla deniz yetki alanları konusunda ihtilaf çıkarması nafile bir gayrettir. Akdeniz veya Ege'de donanmamızın ve araştırma gemilerimizin karşısına çıkmaya cüret eden olursa bunun bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Fransa 'nın Akdeniz'e iki savaş uçağıyla bir firkateyn sevk etmesi vaki krizin tırmanmasından başka bir anlama gelmeyecektir" diye konuştu.'KÜRESEL GÜÇLER RÜZGAR EKERKEN FIRTINA BİÇECEKLERDİR'Türkiye'nin Libya 'da barış, huzur ve istikrarın inşa edilmesine dönük faaliyetler sürdürdüğünü kaydeden Bahçeli, "Bunu sekteye uğratmak isteyen paralı askerler, İsrail 'in taşeronu Birleşik Arap Emirlikleri 'yle diğer bölge ve küresel güçler rüzgar ekerken fırtına biçeceklerdir. Türkiye kara ve deniz sınırlarını yeri gelirse zor kullanarak savunacaktır. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri bütün unsurlarıyla tetikte ve teyakkuzda, Türk milleti de dualarıyla arkalarındadır" dedi.'KAZANAN TÜRKİYE OLACAKTIR'Bahçeli, Türk milletinin karşısındaki engelleri birlik ve dayanışma ruhuyla aşacağını, hiçbir işgal ve ihanet girişimine müsaade edilmeyeceğini bildirdi. Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı emperyalizmin biberonuyla beslenmesinin trajik sonuçlarına bihakkın mahküm olacaktır. İstiklal için birlik istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacaktır. Cumhur İttifakı'nın muazzam vakarı ve mücadeleci varlığıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hakim, hadim ve haysiyetli kazanımlarıyla Türkiye'nin bağımsızlığı, bekası, birliği, kardeşliği ve geleceği sağlam ve sarsılmaz güvenceye kavuşacaktır. Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da, bu yük emsalsiz vatan ve millet sevdasıyla omuzlanacaktır. Türkiye'yi ayağından zincirlemeye, önünü kesmeye, üzerinde hain hesap yapmaya hiç kimsenin gücü de nefesi de yetmeyecektir."

