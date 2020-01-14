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Bahçeli: "Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:00 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı. (2)
"Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki biz şer ve şekavet kişilere değil er kişilere edepli ve erdemli gönüllere bakarız"
"Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de felaketlerden kaçarız"
"MHP, bedeli kanla, canla ödenmiş kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk Milliyetçiliğinin, Türk Milliyetçilerinin anıtıdır, andıdır, ahdidir"
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