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Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi,...
6 saat önce
Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:24 Kaynak: AA
Bahçeli: "Dün tanıtımı yapılan yerli ve milli otomobilden gurur duydum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, iş adamlarımızı ve hükümeti kutluyorum."
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