Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)

11.11.2020 12:55

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"nun "meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, 'alın beni kullanın' mesajı veren, kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçi" olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"nun "meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, 'alın beni kullanın' mesajı veren, kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçi" olduğunu ifade etti.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ABD'deki Başkanlık Seçimi kampanyasına Türkiye'den fiilen ve gıyaben katılıp, adaylar arasında mekik dokuyan ateşli taraftarların varlığını anlayamadıklarını söyledi.

"Meğer ne çok Biden şarlatanı, ne çok Trump soytarısı varmış da haberimiz olmamış" diyen Bahçeli, bir baltaya sap olamamış ne kadar ucube varsa, siyaset allamesi kesildiğini belirtti.

Bahçeli, "Beşlik simit gibi dizildikleri televizyon ekranlarına nasıl çıktıkları, nereden bulundukları, hangi müktesebat ve tecrübeye sahip oldukları meçhul ve muammalı olan zevatın, ABD'nin başkanlık seçimini hararetle, zaman zaman da hırsla anlatma çabaları trajikomik bir manzarayı ortaya çıkarmıştır. Biz izlerken utandık, ama onlar konuşurken utanmadılar. ABD'deki başkanlık değişimini, bu ülkenin vatandaşlarından daha fazla önemseyen, daha fazla sevinen, gereğinden çok anlam ve sonuç çıkartan sözde aydın ve akmaz kokmaz yorumcuların bu denli kalabalık olması kaygı verici oranda düşündürücüdür." dedi.

Fikrini beğenmediğine hakaretleri ardı ardına sıralayan, ABD'nin 50 eyaletini bildiği kadar Kırşehir'in, Yozgat'ın, Şırnak'ın, Rize'nin, Muğla'nın, Balıkesir'in vatan coğrafyasındaki yerini bilmeyen kurumuş vicdanlardan herkesin "sitem ve şikayet ettiğini" dile getiren Bahçeli, "Biden'in başkanlığa yükselişini alkışlayanları, Cumhuriyet Türkiye'sinde bakanlıktan Cumhurbaşkanlığına, milletvekilliğinden generalliğe kadar her göreve Anadolu'nun her yöresinden, her meslek grubundan, her sosyal zümreden hiçbir ayrıma ve imtiyaza tabi tutulmadan gelen Cumhuriyet çocuklarını ikazla hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Ruhu kiralanmış olanlar ortadadır"

"Tuhafımıza giden bir başka husus ise CHP Genel Başkanı'nın Biden'i kutlamasındaki çabukluğu, hızı, telaşı ve acelesidir.

HDP'ye bakınız, o da hemen kutlamıştır" ifadesini kullanan Bahçeli, bir türlü köşesine çekilmeyen, farklı zamanlarda sivri açıklamalarla kendisini hatırlatan "bir siyaset eskisinin" de Türk dış politikasının ABD'yle uyumlu olmasına vurgu yaparak Biden'i şans olarak gördüğünü söylediğini aktardı.

Bahçeli, "Ruhu kiralanmış olanlar ortadadır" değerlendirmesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İradesini devretmiş çarpık yüzler adeta podyuma çıkıp ABD'ye beni unutmayın mesajı iletmişlerdir.

Tek kelimeyle kepazelik olarak nitelendireceğimiz bu resmin neresinde millet sevdalısı, neresinde vatan ve bayrak aşığı bir yüz vardır?

Bilhassa merak ediyorum, Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Gizlenemez bu memnuniyetin esbab-ı mucibesi nedir? Henüz seçim sonuçları kesinleşmeden, resmi açıklama yapılmadan, başkanlık makamı yeni sahibini bulmadan bir muhalefet partisi liderinin kutlama mesajı neyin nesi, kimin sesidir? Biden'in ağzına sürdüğü bir tutam balın lezzetini almış olmalı ki, Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla temas kurma gereği hissetmiştir. 'Yoldaşlarımı sattım, senin yandaşın oldum.' demiştir. Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden'i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, 'alın beni kullanın' mesajı veren, kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir. Allah için söyler misiniz, şu sözlerim yanlış mıdır? Gazi Mustafa Kemal Atatürk yerinden kalksa bunları gerçekten de İzmir'e, hatta okyanusun karşı kıyısına kadar vura vura kovalardı.

İşbirlikçi ve yabancı başkentlerin yörüngesine giren siyasi akımlar da demokrasinin kategorik muhalifidir.

Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, milletimizden umudu kesmiş, tehlikeli sularda kulaç atmaya başlamıştır.

Sokak telkinlerinin son zamanlarda ziyadesiyle gündemde olması bunun bir göstergesidir.

CHP devleti kurmakla övünmektedir, fakat gerçek kurucu aziz Atatürk liderliğinde büyük Türk milletidir.

Kuruluşunda payı olmayanın yıkımda öne çıkması ya da yıkımı hedeflemesi halinde bunun bedeline katlanması tarihe, millete, gelecek nesillere biliniz ki namus borcumuzdur.

Bugün Türkiye'de devlet krizi değil, muhalefet krizi, siyasi ahlak krizi, son tahlilde CHP krizi vardır, her geçen gün de kökleşmektedir.

Milli Mücadele tertemiz millet iradesine dayanılarak kazanılmıştı, emperyalizmin gönüllü tutsağı olan zilleti de bertaraf edecek yine millet iradesi olacaktır.

Bilinmelidir ki Türkiye, tozlu raflarından indirilmiş Sevr Planı'nın yeni sahiplerine asla teslim olmayacak, zalimlerle ve hainlerle imanla, iradeyle mücadele edecektir. "

"30 yıllık zulüm dönemi kapandı"

Karabağ'da 30 yıla yakındır devam eden düşman tasallutuna tarihi bir darbe indirildiğini, can Azerbaycan'ın kahramanlıkla topraklarını aldığını ifade eden Bahçeli, "Çok şükür hak sahibini bulmuştur. Çok şükür Türklük büyük bir zafer elde etmiştir." dedi.

Ermeni çetelerinin tutundukları vatan topraklarından sökülüp atıldığını, katil Paşinyan'ın acıyla kıvranarak yenilgiyi kabullendiğini, elleri titreye titreye uzlaşılan anlaşma metnine imza atmak zorunda kaldığını söyleyen Bahçeli, zaferin inancın başarısı, azmin mükafatı olduğunu dile getirdi.

Ermenistan'ın, döktüğü kanların bedelini ödediğini, tarihi rövanşın alındığını, şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşın hesabının terörist devlet Ermenistan'dan sorulduğunu dile getiren Bahçeli, "30 yıllık zulüm dönemi kapanmış, işgal süreci sona ermiştir. Ne mutlu bizlere, ne mutlu Azerbaycan Türklüğüne, ne mutlu büyük Türk milletine." diye konuştu.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında yapılan antlaşmaya göre, 10 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere ateşkes tesis edilerek muzaffer Türk askerinin haklı mücadelesinin tescillendiğini anımsatan Bahçeli,

"Dokuz maddelik anlaşma metni Azerbaycan'ın zaferine tarafların onayıyla hukuki bir hüviyet kazandırmıştır.

Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de ifade ettiği gibi, Paşinyan'ın anlaşmaya yanaşması kendi isteğiyle değil, Azerbaycan'ın demir yumruğuyla gerçekleşmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i, şanlı Türk askerini, mücadeleye dua ve destek veren herkesi gönülden kutladığını dile getiren Bahçeli, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, tedavi gören gazilerimize şifalar diliyorum.

Şimdi gerisini şer güçlerin piyonu Paşinyan ve hunhar şebekesi düşünsün.

Artık kendisine sığınacak, kaçacak delik aramaya koyulsun.

Fakat su uyusa da Ermenistan uyumayacaktır.

Bu itibarla tetikte olmak, rehavete kapılmamak şarttır.

Karabağ Türk'tür, Karabağ özgürdür, Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türk'ün çelikten bileğidir.

İki devlet, tek milletiz, iki ayrı bedende aynı canız.

Bir kere yükselen bayrak düşmemiş, düşmeyecektir." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)
Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)
Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)
Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2)

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Muhalefet, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bahçeli MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

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