Bahçeli: "Egolarına Teslim Olan, Kendisini Dünyanın Merkezi Sanan, Nefsinin Esareti Altına Giren...

Bahçeli: "Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz.

Bahçeli: "Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz."

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