Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Egolarına Teslim Olan, Kendisini Dünyanın Merkezi Sanan, Nefsinin Esareti Altına Giren...

Bahçeli: "Egolarına Teslim Olan, Kendisini Dünyanın Merkezi Sanan, Nefsinin Esareti Altına Giren...

52 dakika önce

Bahçeli: "Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz.

Bahçeli:
Bahçeli: "Egolarına teslim olan, kendisini dünyanın merkezi sanan, nefsinin esareti altına giren kim olursa olsun elimizin tersiyle itiyor, önümüzden çekip atıyor tabii ki yok sayıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:54 Kaynak: AA

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