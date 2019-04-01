Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Ekonomik Tetikçiler, Döviz Çeteleri, Bozguncu Çevreler, Terör Örgütleri, Terörist...

Bahçeli: "Ekonomik Tetikçiler, Döviz Çeteleri, Bozguncu Çevreler, Terör Örgütleri, Terörist...

53 dakika önce

Bahçeli: "Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller, milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır.

Bahçeli:
Bahçeli: "Ekonomik tetikçiler, döviz çeteleri, bozguncu çevreler, terör örgütleri, terörist emeller, milletimizin muazzam iradesi karşısında çaresiz kalmışlar, hak ettikleri cevabı almışlardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA

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