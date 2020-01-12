Bahçeli: "Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı... - Son Dakika

Bahçeli: "Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı...

6 saat önce

Bahçeli: "Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her ülkenin ortak görevidir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Emperyalizmin komplolarını etkisizleştirmek, provokasyonlarla tetiklenen büyük ve yıkıcı bir savaşa engel olmak her ülkenin ortak görevidir. Aksi halde bölgesel ve küresel hercümercin içinde herkes bedel ödeyecektir."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:28 Kaynak: AA
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