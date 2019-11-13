Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç...
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç... - Son Dakika

Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç...

7 saat önce

Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye'ye haksızlıktır.

Bahçeli:

Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye'ye haksızlıktır."

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 Kaynak: AA
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