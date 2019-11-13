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Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç...
7 saat önce
Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye'ye haksızlıktır.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:08 Kaynak: AA
Bahçeli: "(Erdoğan'ın ABD ziyareti) Tarihi ziyareti tartışmaya açmak, peşin yargılarla sonuç çıkmayacağını iddia etmek, Türkiye'ye haksızlıktır."
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