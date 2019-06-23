Bahçeli: Erken seçim bahsi açmak, ülkemize yapılacak en büyük kötülüktür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır" dedi.

Bahçeli, yazılı açıklamasında 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını, resmi olmayan geçici sonuçların belli olduğunu vurguladı. İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğiliminin ortaya çıktığına işaret eden Bahçeli, "Sandık, demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır. İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir. Katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesi de sevindirici bir gelişmedir. MHP, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir. Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir" dedi.

'23 HAZİRAN SEÇİMİNE BAKIŞIMIZ DEĞİŞMEYECEK'

Bahçeli, "Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul'a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkar siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hakim olmuştur. Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir" ifadelerini kullandı.

'ERKEN SEÇİM, YAPILACAK EN BÜYÜK KÖTÜLÜKLER ARASINDA'

Bahçeli, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise "Türkiye artık esas gündemine dönmeli ve seçim süreci kapanmalıdır. Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir. '2023 Lider Ülke Türkiye' vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır. Türk milleti ertelenmesi ve ötelenmesi imkansız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklemektedir" ifadelerini kullandı.

'YENİKAPI RUHUYLA HAREKET EDECEĞİZ'

Cumhur İttifakı'na değinen Bahçeli, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı, kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir. Kaldı ki Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir. 23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır" dedi.

'TEFERRUATLI ANALİZ MECBURİ'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım. 11 Mayıs'tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve fedakarlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in bütün muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA,