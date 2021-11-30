Bahçeli: Erken seçim, derhal seçim yoktur - Son Dakika

Bahçeli: Erken seçim, derhal seçim yoktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 'erken seçim' çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, "Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur. Bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, partisinin 'Adım adım 2023, il il Anadolu' temasıyla 1 aydır yürüttüğü siyasi çalışmaları anlatarak, "Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir veya Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. Anadolu her şeyin şahididir. Türk milleti hadiselerin, hayatın olağan akışının bizzat içindedir. Milliyetçi-ülkücü hareket de Anadolu'nun havasını teneffüs etmek, insanımızın derdini dinleyip derman olmak için el birliği, güç birliği, hedef birliği, gelecek birliği sağlamak üzere vatanın tüm sathındadır. Nitekim geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız çalışmalarla 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk. Elbette bunu yeterli görmüyoruz, bununla da iktifa etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi, buralarda yaşayan vatandaşlarımızı samimiyetle kucaklayacağız, hatır soracağız, gönül alacağız, umut olacağız, ufuk açacağız" diye konuştu.

Bahçeli, bu gezilerde yalancıların maskelerini düşüreceklerini, kurulan tuzakları millete anlatacaklarını söyleyerek, "Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatacağız, kurulan tuzakları aktaracağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. Bunu ısrarla yapacağız, inatla savunacağız. Halka doğru gideceğiz, halkımızla bütünleşeceğiz, mutlaka anlaşacağız, sözleşeceğiz, aramızdaki sevgi köprülerini tahkim edeceğiz" dedi. 'BİZ DE, GİDİYOR GİTMEKTE OLANLAR, DİYECEĞİZ'Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Geliyor gelmekte olan' sözünü hatırlatıp, "Biz de 'Gidiyor gitmekte olanlar' diyeceğiz sonra da gelmeden gittiklerini göreceğiz. Davetsiz gelenin mindersiz oturacağını göstereceğiz. Bir kere eğilenin bir daha dik duramayacağını öğreteceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler. Türkiye'yi kaos anaforuna itemeyecekler. İhanetin fermanını okumak isteyenleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istiklaline sahip çıkacak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar destek olacak. Hiç kimse hayale kapılmasın, karambol ortamı yaratıp fırsatçılığa kalkışmasın, bölücülük ittifakına, zillet ittifakına, zulmet ittifakına, iftira siyasetine aziz Türk milleti aldanmayacak, asla da itibar etmeyecektir. Bunu biliriz, bunu söyleriz, buna da imanımız gibi itimat ederiz. Cumhurun kaderi Cumhuriyet'in kaderidir" diye konuştu. 'ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ'Türkiye'de yaşanan ekonomik hareketliliği değerlendiren Bahçeli, "Bu zor günleri birlikte aşacağız. Yaşadığımız ekonomik sorunların iç yüzünü, can alıcı noktalarını doğru tahlil, doğru tefrik etmek zorundayız. Bu ülke hepimizindir. Bu vatan üzerinde yaşayan her insanımızın namusudur. Temiz bir dil kullanmak, empati kurmak, erdemli olmak, meseleleri geniş bir açıyla ele almak öncelikle siyasi partilerin sonra da herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak, birbirimize düşman muamelesi yaparak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Saldıran, tuzak kuran, komplo imal eden, zehir saçan ekonomik çetelerin, sermaye gruplarının, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın esasen malumudur" dedi.'NE EKONOMİ ESKİ EKONOMİ NE DÜNYA ESKİ DÜNYA'Bahçeli, Merkez Bankası rezervlerinin eridiğine yönelik iddialara ilişkin de "Merkez Bankası rezervlerinin eridiği yalanına bel bağlayan zillet ittifakı, '128 milyar dolar nerede?' sorusunu soracağına, Türkiye'nin karşısında ne aradıklarını, emperyalizme nasıl iş birlikçilik yaptıklarını, adamlıklarının nerede olduğunu açıklamak mecburiyetindedir. CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri, kuldan utanan, Allah'tan korkan bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir. Ne ekonomi eski ekonomidir ne de dünya eski dünyadır" diye konuştu.'BİR DEFA SATAN HER ZAMAN SATAR'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın MHP ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Bahçeli, "Düne kadar AK Parti'nin saflarında yer alıp uzun yıllar bakanlık koltuğunda oturan bir çıkarcı ve sayıyla un almaktan bahseden şaşkın zihniyet, bizim 'kayyum' gibi iktidarın başında durduğumuzu, krizlerin de ortağı olduğumuzu ifade etmiş. Bu dönme dolabın, bu devşirme siyasetçinin kimlere taşeronluk, kimlere hizmetkarlık yaptığını bilen biliyor, bilmeyen de yalnızca ilişki ağlarına ve efendilerine bakarak görüyor. Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. İradesi pazara çıkmış, geçmişinde pek çok karanlık nokta bulunan, Truva atı gibi ortalıkta dolaşan hiç kimsenin Türkiye'nin kuyusunu kazmasına da göz yummayacağız. Unutmayınız ki bir defa satan her zaman satar, kendi arkadaşlarına ve partisine ihanet eden, fırsatını bulursa milletine ihanet etmekten de kaçınmaz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kayyumu falan geç, partine doldurduğun askeri ve siyasi casuslarla birlikte geçmişte yönettiğin bakanlıkları hangi örgütlere peşkeş çektiğini açıkla. Zillet ittifakı, Türkiye'nin ekonomik mahvoluşu üzerinden siyasi ikbal ve rant elde etmek için bütün imkanlarıyla faaliyettedir" dedi. 'SİYASETİNİZ YERE BATSIN'Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yayınladığı videoya ilişkin de "Kılıçdaroğlu'nun sanıyorum şu günlerde canı fazla sıkıldığından kendisine bir meşgale arıyor olsa gerektir ki sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak sarmıştır. Anlaşılan başka işi gücü kalmamış. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme, kısaca ben sana söyleyeyim; CHP'nin başına bir kaset komplosuyla ve paraşütle iner gibi gelmen, terör örgütü YPG'yi kendi vatanını koruyan örgüt olarak görmen, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, HDP-PKK ile ittifak kurman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, emperyalizme kurşun asker olman senin lekeli mirasın olarak anılacaktır" diye konuştu.CHP'nin Mersin'de yapacağı mitingi hatırlatan Bahçeli, "Terörist Demirtaş 24 Kasım sabahı 'Miting yapın' diyor, akşamına Kılıçdaroğlu 'Haydi meydana' diyerek bu hain çağrıya sarılıyor, sadakat gösteriyor. Bu mudur sizin helalleşmeniz? Bu mudur sizin siyasetiniz? Bu mudur sizin Türkiye'ye bakışınız? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum, hayrını görmeyin, diye niyaz ediyorum. Mersin'de miting yapacağına, ilk adımı kan kardeşin HDP ile birlikte Kandil'de atmanın önünde hiçbir mani hal görülmemektedir. En azından size yakışacak olan budur, sizin fıtratınızla da münasiptir" dedi. 'HEMEN SEÇİM, DERHAL SEÇİM YOK'MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla ilgili de "Kılıçdaroğlu şahsıma seslenerek, 'Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa erken seçimin kapısını aç' demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve yedi sülalene yüz yıl yeter. Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, şimdi seçim yoktur, derhal seçim yoktur. Bu tavizsiz karar ve irade beyanına sevsen de sevmesen de alışman, bununla da kalmayıp riayet etmen tavsiyemdir. CHP'ye ve yedeklerine diyorum ki 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın ancak milletimizin sıkılı yumruklarının tepenize inmesi halinde de feryat figan etmekten sakının" diye konuştu.'BUNDAN SONRA MANSUR BEY DİKKAT ETSİN'

Devlet Bahçeli, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bahçeli, Alparslan Türkeş Vakfı'nın pazar günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anmak için düzenlediği programda yaşanan arbedeyle ilgili "Üzücü olaylar yaşandı geçen hafta. MHP olarak konunun üzerinde duruyoruz. Elde ettiğimiz ön bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" dedi.