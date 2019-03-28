Bahçeli: Erken Seçim Yoktur

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Haziran 2023'te yapılacağını Mahalli İdareler Seçimlerinin ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirileceğini belirterek, "Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP,...

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin Haziran 2023'te yapılacağını Mahalli İdareler Seçimlerinin ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirileceğini belirterek, "Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin düzenlediği miting için geldiği memleketi Osmaniye'de yine kendi ismini taşıyan Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki Cumhur İttifakı Seçmen İletişim Merkezi önünde vatandaşlarla buluştu.



TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, "Bu seçim Cumhuriyetin kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir" açıklamalarını eleştiren Bahçeli, "Bir siyaset eskisi, üstelik TBMM Başkanlığı yapan bir zat, 31 Mart seçimlerini, parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimi olduğunu utanmadan söylüyor. Be hey şuursuz, neyin intikamını kimden almaya cüret ediyorsun? Kimlerin nam ve hesabına tetikçilik yapıyorsun? Senin her yerin intikam olsa ne yazar? Bu meymenetsizler 31 Mart'ta rövanş almak için kuyruğa girmişler. Bunlar Türkiye'yi geriye götürmek için zillete düşmüşler. Bekaya inanmazlar, millete hizmeti bilmezler, ülkeye aidiyet hissetmezler. Yapılanı yıkmak maharetleridir. Hakikati inkar meslekleridir. Yürüyüşü engellemek, yükselişi durdurmak asıl maksatlarıdır. Ama Osmaniye bunları rezil etmeye kararlı, boyunlarını yere eğmeye yeminlidir. Bu çevrelere boşuna zillet demiyoruz, boş yere bunların maskelerini indirmiyoruz" dedi.



ERKEN SEÇİME ASLA İHTİYAÇ YOKTUR



31 Mart'tan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın varlığını koruyacağını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilke, esas ve kurumlarıyla yerleşmesine hizmet edeceklerini vurgulayan Devlet Bahçeli şöyle devam etti:



"Hedef 2023, yani Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüdür. Hedef demokratik normalleşme, siyasi istikrar ve ekonomik gelişmedir. 31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur. Milletimizin oyalanmasına, siyasi krizlere, karışıklık bekleyenlere tahammülümüz olamayacaktır. Dedikodu üreten mihrakların hevesleri beyhudedir. Türkiye önümüzdeki yıllarda 2023'e güçlenerek girmenin hazırlığını yapacaktır. 2023 lider ülke Türkiye amacımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Boş laflara karnımız toktur. İttifakımızın mayası sağlamdır. Bu mayanın özünde milli beka vardır. Konu vatandır. Konu millettir. Konu Türkiye'dir. 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışımıza uygun hareket etmeyi vicdan görevi sayarız. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in hem yüzüncü yıl dönümünü, hem de iki yüzüncü yıldönümünü planlayıp tarihi adımları atacak muazzam bir şuurun özeti ve özel halidir. Millet olarak ekmeğimizi birlikte ve paylaşarak yiyeceğiz, yükümüzü de hep birlikte, omuz omuza kaldıracağız. Büyük bir milletiz, tarihe şan bırakmış, mührünü basmış kahraman Türk milletiyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, birlikte güçlü Türkiye'ye ulaşacağız."



Bahçeli konuşmasının sonunda, Cumhur İttifakı Osmaniye Belediye Başkan adayı Kadir Kara olmak üzere, ilçe ve beldelerdeki Cumhur İttifakı, Ak Parti ve MHP'li adaylara destek istedi.



- Osmaniye

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