Bahçeli: "Erken seçim yoktur, seçim sayfası 23 Haziranla birlikte 2023'e kadar kapanmıştır"
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- Grup toplantısından detaylar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Bahçeli: Bahçeli: "MHP geleceğin büyük Türkiye'si lider ülke Türkiye amaçlarına hizmetle mükelleftir"TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:35 Kaynak: AA
- Grup toplantısından detaylar MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması - Bahçeli:
Bahçeli: "MHP geleceğin büyük Türkiye
'si lider ülke Türkiye amaçlarına hizmetle mükelleftir"
TBMM (AA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
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