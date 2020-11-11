Bahçeli: "Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması
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Toplantının sona ermesi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan'dan sorulmuştur."
- Kaynak: AA
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