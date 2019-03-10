Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni Ziyaret Etti
1 saat önce
- Bahçeli'nin temaslarından detaylar BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik programı kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
- Bahçeli'nin temaslarından detaylar BİLECİK - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik programı kapsamında Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Bahçeli, türbedeki nöbet değişimini de izledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:29 Kaynak: AA
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