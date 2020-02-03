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Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle...
6 saat önce
Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir." - ANKARA
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