Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle... - Son Dakika

Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle...

6 saat önce

Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir.

Bahçeli:

Bahçeli: "Esad rejimi yıkılmadan, bu zorba cezasını bulmadan Suriye'ye huzur ve güvenlik kesinlikle gelmeyecektir." - ANKARA

Suriye, Huzur, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:10 Kaynak: İHA
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