Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır' - Son Dakika

Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır"

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi Salondaki katılımcılar Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi

Salondaki katılımcılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi

Salondaki katılımcılar

Devlet Bahçeli'nin konuşması

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)

Bahçeli: Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:07:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]