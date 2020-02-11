Son Dakika › Güncel › Bahçeli: 'Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır' - Son Dakika
Bahçeli: "Esad savaş suçlusudur, mutlaka yargılanmalı ve hakettiği cezayı almalıdır"
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi Salondaki katılımcılar Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:19 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona gelişi
Salondaki katılımcılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninkürsüye gelişi
Salondaki katılımcılar
Devlet Bahçeli'nin konuşması
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. (5)
Son Dakika Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi