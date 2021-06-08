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Devlet Bahçeli: "HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?" - Son Dakika

Devlet Bahçeli: "HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?"

08.06.2021 12:34

Devlet Bahçeli: "HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?

Devlet Bahçeli: "HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?"

"24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar 18 bin 140 terörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir"

"Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını TBMM'de de yapmalıyız"

"Tanrı Türk'e yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye büyüyüp Turan olsun"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelede elde edilen başarıları dile getirdi. Bahçeli, "Hemen hemen her gün şehit veriyoruz. Cami avlularından kahramanlarımızı uğurluyoruz. Terörle mücadeleyi her saha ve zeminde kararlılıkla icra ediyoruz. Terör örgütünün sonu gelmiş, topyekün imhası için sayılı günler kalmıştır. Üst düzey terör baronları başarıyla yok edilmektedir. Kırmızı listede kim varsa sırayla kafası koparılmaktadır. Geçen Pazar günü, terör örgütü PKK'nın Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı terörist Selman Bozkır'ın muazzam bir operasyonla etkisiz hale getirilmesi bunlardan birisidir. Sincar, Kandil, Mahmur, Gara ve diğer tüm terör sığınak ve kaynak alanları Allah'ın izniyle hainlerden köşe bucak temizlenecektir" ifadelerini kullandı.

"18 bin 140 terörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir"

Bahçeli, "24 Temmuz 2015 tarihinden bugüne kadar 18 bin 140 terörist kahraman güvenlik güçlerimizin eşsiz ve emsalsiz müdahalesiyle etkisiz hale getirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizle övünüyoruz. Kahraman polislerimizle, fedakar güvenlik korucularımızla iftihar ediyoruz. Terörün yaktığı ihanet ateşi ya sönecek ya da yakanları kavuracaktır. Numune de olsa, HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır? PKK'nın kanlı saldırılarını kınayan bir HDP'liyi göreniniz, duyanınız olmuş mudur? Yüreği Türk milletiyle bir olmayan parti görünümlü bu bölücü örgütün TBMM'de bulunması hak mıdır? Hukuk mudur? Helal midir? Cevabını ben vereyim, ne haktır, ne hukuktur, ne de helaldir. Bilakis vebaldir, cinayettir, tarihi haklarımızın inkarıdır. Demokrasi, bebeklere kurşun sıkmanın gerekçesi olamaz. Sandıktan çıkan oylar hıyanetin zırhı görülemez. Gören varsa Türk milletiyle gönül bağı kalmamış demektir" açıklamasında bulundu.

"Tanrı Türk'e yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye büyüyüp Turan olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eşkıyanın fermanını dağda yırttık, aynısını TBMM'de de yapmalıyız. Hiçbir siyasi mülahaza Türkiye'nin istikbalinden daha önemli değildir. Hiçbir siyasi düşünce istiklal haklarımızdan, milli birlik ve beka kararlılığımızdan üstün olmayacaktır. İnsanımızı yaşatacağız, bu sayede devlet yaşayacak. Milletimizi ilelebet yaşatacağız, devleti ilanihaye koruyacağız. Diyorum ki, Tanrı Türk'e yar olsun, milletimiz var olsun, Türkiye büyüyüp Turan olsun. Bu vesileyle terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz Türk milletine baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Devlet Bahçeli: HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?
Devlet Bahçeli: HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?
Devlet Bahçeli: HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?
Devlet Bahçeli: HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?
Devlet Bahçeli: HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?

MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Devlet Bahçeli: 'HDP'li sözde bir siyasetçinin kalkıp da şehitlerimize rahmet dilediğine şahit olanınız var mıdır?' - Son Dakika


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