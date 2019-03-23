Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu Sen Kim Milliyetçi Olmak Kim?"

Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu Sen Kim Milliyetçi Olmak Kim?"

18 dakika önce

IHAAW145756-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kim?" 23.03.2019 14: 57: 56 TSI NNNN.

Bahçeli:
IHAAW145756-SIY/23-03-2019

- Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kim?" 23.03.2019 14: 57: 56 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:03 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
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