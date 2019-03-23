Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu Sen Kim Milliyetçi Olmak Kim?"
18 dakika önce
IHAAW145756-SIY/23-03-2019- Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kim?" 23.03.2019 14: 57: 56 TSI NNNN.
IHAAW145756-SIY/23-03-2019
- Bahçeli: "Ey Kılıçdaroğlu
sen kim milliyetçi olmak kim?" 23.03.2019 14: 57: 56 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:03 Kaynak: İHA
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