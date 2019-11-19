Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören...
Son Dakika Politika Bahçeli: '(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören... - Son Dakika

Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören...

6 saat önce

Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir"

Bahçeli:

Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:46 Kaynak: AA
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