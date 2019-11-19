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Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören...
6 saat önce
Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir"
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:46 Kaynak: AA
Bahçeli: "(EYT) Cumhurbaşkanı'nın son konuşmasındaki değerlendirme bizim için de genel kabul gören bir değerlendirmedir"
Bahçeli: Erdoğan'ın EYT kararını destekliyoruz 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Erdoğan'ın "Kapıları açarız" sözlerine Yunanistan Başbakanı'ndan yanıt: Mültecileri bu şekilde kullanamayacaklarını söyledim Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap