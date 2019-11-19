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Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre...
6 saat önce
Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:53 Kaynak: AA
Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur."
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