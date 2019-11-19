Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre...
Son Dakika Politika Bahçeli: '(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre... - Son Dakika

Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre...

6 saat önce

Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur.

Bahçeli:

Bahçeli: "(EYT) Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetinin de değerlendirmesi Türkiye açısından bize göre isabetli olmuştur."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:53 Kaynak: AA
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