Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Ezanı Islıklamak Küfrü Alkışlamaktır"

Bahçeli: "Ezanı Islıklamak Küfrü Alkışlamaktır"

1 saat önce

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Seçim Ofisi'nin açılışına katıldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ezanı ıslıklamak küfrü alkışlamaktır, batılı selamlamaktır, iblise selam durmaktır. Mukaddes ve millete ihanettir. Peki bu ihanete CHP'den ve İP'ten tepki geldi mi? HDP'den itiraz yükseldi mi? Bunlar zillettir, doğru konuşmazlar, düşünmezler. Haktan ve hakikatten yana durmazlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:56 Kaynak: AA

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