Devlet Bahçeli'den "740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Bahçeli, "740. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri" dolayısıyla Twitter hesabından açıklamada bulundu. Adaletli hükmün, ahlaklı hürriyetin, akıllı hüner ve hükmü şahsiyetin hüsnü zan ve hükümran bir haysiyetle kristalize olmasının, tarihe Türk milletinin damgasını vurmasını temin ettiğini belirten Bahçeli, mukadderatın kaynağından beslenen iman, inanç ve irade bayrağının, kıtaları gölgesi altına aldığını vurguladı.

"ADİL YÖNETİM MEŞALESİYLE AYDINLATMIŞTIR"

Asırların kilidinin Türk milletinin müdahalesiyle açıldığını, zorlu engellerin kutlu mücadeleyle aşıldığını aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

"Aziz ecdadımız üzerinde yaşadığımız vatan toprağına bereket fidanları dikmiş, birlik tohumları serpmiş, devamında barış ve kardeşlik ruhu aşılamıştır. Söğüt; cihanı kavrayan, cihanşümul bir kuvveti mayalandıran, oba oba büyüyüp fütuhat şuuruyla güçlenen bir tarih yakutudur. Elleri öpülesi dedemiz Ertuğrul Gazi ve muhterem ahfadı, tekfur hesaplarıyla çembere alınmış bir coğrafyaya asalet ve soylu duruşu getirmiş, zulüm zincirlerini kırıp esaret prangalarını sökerek beşeriyeti şefkat, merhamet ve adil yönetim meşalesiyle aydınlatmıştır. Türk milleti, yalnızca kılıç kuşanmamış, yalnızca cihat ve gaza onuruyla donanmamış, kaleleri fethettiği kadar kalpleri de fethetmiş, Hayme Ana'nın dirayetiyle, Dursun Fakih'in duasıyla, alplerin, erenlerin, neferlerin dokunuşuyla horgörü silinmiş, hoşgörü sivrilmiştir."

"SÖĞÜT RUHUNDA STRATEJİ VARDIR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Söğüt ruhunda sabır, strateji, iman, atılganlık ve cesaret olduğuna vurgu yaptığı açıklamasında, "Bu ruha aynısıyla teslim olmayan, taviz vermeyen, tehir etmeyen bir mizaç hakimdir. Bu sayededir ki 400 çadırlık bir beylikten devasa bir dünya imparatorluğu doğmuş ve yükselmiştir." ifadelerine yer verdi.

"FATİH SULTAN MEHMET" BENZETMESİNE TEPKİ

Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Elbette geçmişimizle ne kadar övünsek azdır, yetersizdir. Kendimizi tanımak, kimliğimizi tanımak irfan sahibi olmak demektir, tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyet hazinemizi bilmek kendimizi bilmektir. Kendimizi bilmek kanımızın ve kaderimizin yol haritasını çizmek demektir. Dünden bugüne kuşaklar eliyle intikal eden milli emanetlerin sırrına erişenler, yalana, iftiraya ve ihanete sırtını dönmüş yüksek karakterlerdir. Siyasi çıkar uğruna fethimizi ve Fatihimizi sıradanlaştırma çabasında olanlar ecdadımızın hatıralarını sulandıran meczuplardır. Çürümüş Bizans ve Haçlı emellerini canlı tutmak için kılıktan kılığa girenler Ötüken dimağını susturmaya, Söğüt çağrısını bastırmaya çalışan bir avuç gafil ve kendini bilmezdir. Müfteri ve münafık diller ne söylerse söylesin, faziletsiz bedenlerde Fatih şanının izi bulunamaz. Dün, millet haşmeti, zillet rezaletini yenmiştir. Bugün tarih bir kez daha tekerrür edecek, zillete düşen fitneciler kaybedecektir. Bu, Ertuğrul Gazi'ye ve evlatlarına namus borcumuzdur. Bu, İstanbul'a milli varlığımızı ilmik ilmik dokuyan Fatihimize vefa sorumluluğumuzdur. Bu toprakların her karışı şehit kanlarıyla sulanmış ve bunun sonucunda toprak vatan olmuştur. Terörle mücadele sırasında şehit düşen kahraman evlatlarımız milli bekamıza ve milli güvenliğimize şükran, minnet ve duayla yad edeceğimiz hizmetlerde bulunmuşlardır."

AKŞENER, İMAMOĞLU'NU FATİH SULTAN MEHMET'E BENZETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte bir programa katılan Meral Akşener, yaptığı konuşmada "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İkinci istikbal fethi..." ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in bu benzetmesi, sosyal medyada da tepki çekmişti.