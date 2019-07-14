Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir"
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Bahçeli: "FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir"

29 dakika önce

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması KASTAMONU - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vatandaşa hitap etti.
Bahçeli: FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir
Devlet Bahçeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:25 Kaynak: AA
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