Bahçeli: "FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme...
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Bahçeli: "FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:31 Kaynak: İHA
Bahçeli: "FETÖ'nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ'cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır." - ANKARA
Gazeteci Ahmet Altan Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi Ilıcak ve Altan'ın tahliyesini AK Parti Grup Başkanvekili Turan yorumladı: FETÖ'nün filizlenmesine asla izin verilmeyecek FETÖ şüphelisinin evinde, terörist elebaşı Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektubu çıktı HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Afrin'e iyi hizmetler gidiyor" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi