Bahçeli: "(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: '(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da... - Son Dakika

Bahçeli: "(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da...

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüde görüntüsü Devlet Bahçeli'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondaki katılımcılar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüde görüntüsü

Devlet Bahçeli'nin konuşması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inişi

TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)

Bahçeli: (FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da...

Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:03 Kaynak: AA
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