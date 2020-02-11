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Bahçeli: "(FETÖ'nün siyasi ayağı) Kılıçdaroğlu, boy aynasına baksa ayağı da görecek boyunu da...
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Salondaki katılımcılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüde görüntüsü Devlet Bahçeli'nin konuşması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inişi TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:03 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondaki katılımcılar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüde görüntüsü
Devlet Bahçeli'nin konuşması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kürsüden inişi
TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. (6)
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