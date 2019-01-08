Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır."

Bahçeli: "Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır."

1 saat önce

IHAAW110639-SIY/08-01-2019- Bahçeli: "Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır.

Bahçeli:
IHAAW110639-SIY/08-01-2019

- Bahçeli: "Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır." 08.01.2019 11: 06: 39 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:12 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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