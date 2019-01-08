Bahçeli: "Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır."
1 saat önce
IHAAW110639-SIY/08-01-2019- Bahçeli: "Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır.
IHAAW110639-SIY/08-01-2019
- Bahçeli: "Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır." 08.01.2019 11: 06: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:12 Kaynak: İHA
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