Bahçeli: "Fırat'ın doğusuna Türk Milletinin iradesi mührünü vurmalıdır"
20 dakika önce
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 05:13 Kaynak: AA
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ERZİNCAN - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erzincan'da vatandaşlara hitap etti. (2)
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