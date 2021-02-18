Bahçeli: "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. - Son Dakika

Bahçeli: "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir.
18.02.2021 15:11
Bahçeli: "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir.
Bahçeli: "Gara katliamını devletin üstüne yıkma oyunu maalesef malum siyasi partilerin temel propagandası haline gelmiştir. Terörle mücadeleyi gölgelemek, bu alandaki muvaffakiyeti örselemek isteyen zillet ittifakı ağız birliği halinde ve hiç utanmadan konuşmaktadır." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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