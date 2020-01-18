Bahçeli: "Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hezeyandır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hezeyandır' - Son Dakika

Bahçeli: "Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hezeyandır"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (1)

"Sağlıklı ve ayakları yere basan aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarih şuuruna sahip toplumların geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır"

Bahçeli: Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hezeyandır

Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:54 Kaynak: AA
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