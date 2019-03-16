Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Geçmişini Unutan Geleceğini Kaybeder"

Bahçeli: "Geçmişini Unutan Geleceğini Kaybeder"

1 saat önce

- MHP'nin Manisa mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşları selamlaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.

- MHP'nin Manisa mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşları selamlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:56 Kaynak: AA

MHP, Manisa, Cumhuriyet Meydanı, Güncel
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