Bahçeli: "Geçmişini Unutan Geleceğini Kaybeder"
1 saat önce
- MHP'nin Manisa mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşları selamlaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
- MHP'nin Manisa mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi ve vatandaşları selamlaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:56 Kaynak: AA
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