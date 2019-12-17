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Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.
6 saat önce
Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: AA
Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir."
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