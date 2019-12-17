Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Bahçeli: 'Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. - Son Dakika

Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.

6 saat önce

Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır.

Bahçeli:

Bahçeli: "Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir."

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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