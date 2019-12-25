Bahçeli: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız - Son Dakika
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Bahçeli: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak, "Kanal İstanbul Projesi'nden, lütfen dikkat edin, hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanları şuursuz ve gayri milli olarak değerlendirdim.

Bahçeli: Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kanal İstanbul projesi ile ilgili olarak, "Kanal İstanbul Projesi'nden, lütfen dikkat edin, hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanları şuursuz ve gayri milli olarak değerlendirdim. Şayet haklı, geçerli ve meşru gerekçeler varsa elbette dikkate alınmalıdır iması yaptım. Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Kanal İstanbul projesine ilişkin olarak dün yaptığı açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili dün yaptığınız açıklama çok konuşuldu. Hatta geçmişteki bazı sözlerinizle ters düştüğünüz söylendi. Ne diyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili yaptığı açıklamasının yankı bulduğunu ve tartışıldığını kaydetti.

'ÇELİŞKİYE DÜŞTÜĞÜMÜZÜ ZIRVALADILAR'

Bu konudaki düşüncelerinin çok net olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Açıklamam da dedim ki, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili eleştirileri, çekinceleri, ikazları yeri ve zamanı geldikçe yapılmış ve milletimizle paylaşılmıştır.' Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin siyasi şartlarının değiştiğine de vurgu yaptım. ve de Kanal İstanbul Projesi'nden, lütfen dikkat edin, hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahatsızlık duyanları şuursuz ve gayri milli olarak değerlendirdim. Şayet haklı, geçerli ve meşru gerekçeler varsa elbette dikkate alınmalıdır iması yaptım. Okuduğunu anlamayan, anladığını çarpıtan, çarpıttığını mal bulmuş mağribi gibi sevinçle aktaran tefrika ve tezvirat müfrezeleri yine boş durmadılar. Bizim geçmişteki sözlerimizle çelişkiye düştüğümüzü zırvaladılar. Bilhassa 7 Mayıs 2011'de İstanbul Bayrampaşa'da yaptığım konuşmanın videosunu paylaştılar. CHP'liler, FETÖ'cüler, İP'çiler, zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar. Bunların gazete köşelerindeki kiralık kalemleri zehir saçtılar." ifadelerini kullandı.

'CHP'YLE AYNI DÜŞÜNCEYE SAHİP OLMAMIZ İMKANSIZDIR'

Bahçeli, açıklamalarını CHP, HDP ve FETÖ'nün beğenmesini ve takdir etmesini beklemediklerini kaydederek, şunları kaydetti:

"Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. 'Kanal İstanbul Projesi'ni yaptırmam, yapamazsınız' diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü Köprüye, Üçüncü Havalimanına da 'yapamazsınız, yaptırmayız' diye tepki göstermişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar! Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan! CHP ne yapmak istiyor? Nereye ulaşmayı amaçlıyor? Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP'yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkansızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz, onlar karaysa biz beyazız."

'O DÖNEM ELEŞTİRDİK, İTİRAZ ETTİK'

Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik samimi, iyi niyetli, dürüst her teklif ve eleştirinin dikkate alınması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Bahçeli, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kanal İstanbul Projesi'ni ilan ettiğini hatırlattı. Bahçeli, "Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti'yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de 'tamam' dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul Projesi'ni hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, söz konusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye'nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki? İstanbul'daki depremde sessiz kalan, sel ve su baskınlarında tatile çıkan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı da imzayı çekmekle, sözleşmeden caymakla değil, adam gibi yönetimle adından bahsettirsin. Projeden ihanet olmaz, ama PKK'yla işbirliği, YPG'ye kucak açmak, HDP'yle ittifak kurmak, yabancı ülkelerde Türkiye'yi şikayet etmek ihanettir, ucubedir, hatta siyasi irade cinayetidir." ifadelerini kullandı.


İstanbul, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:41 Kaynak: DHA
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