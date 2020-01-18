Bahçeli: "Gitsinler CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bahçeli: 'Gitsinler CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar' - Son Dakika

Bahçeli: "Gitsinler CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar"

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (4)

"Mısır'da Sisi, Suriye'de Esad, Libya'da Hafter sorarım sizlere, İslam medeniyetinin neresiyle bağdaşmaktadır"

"Şunu unutmayalım ki dışarıdan gelip yenemeyenler içeriden çözmeyi deniyorlar. Kullandıkları kirli araçlar bellidir. FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel komplolar, etnik ve mezhep fesadı zillete düşmüş siyasi partiler, işte bunlardan bazılarıdır"

" Türkiye'de CHP bunların kontrolündedir, İP bunların kolcusudur, HDP terör aparatıdır, hesapta aynı ve kalleştir"

"Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden içtiği suya soluduğu havaya kasteden zalim piyonlardır"

"Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler Esat'la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar. Gitsinler bir daha da gelmesinler"

Bahçeli: Gitsinler CHP ile birlikte Kanal İstanbul'a kendilerini atsınlar

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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