Bahçeli grup toplantısında "100 il" mesajı verdi, 19 ilçeyi büyük heyecan sardı - Son Dakika
Üye Girişi
Bahçeli grup toplantısında "100 il" mesajı verdi, 19 ilçeyi büyük heyecan sardı

Bahçeli grup toplantısında "100 il" mesajı verdi, 19 ilçeyi büyük heyecan sardı

13.06.2023 13:53

Bugün partisinin yeni yasama dönemi ilk grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, 100 maddelik anayasa teklifinin müzakere için hazır olduğunu belirterek, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" dedi. Bahçeli'nin "100 il" mesajı aralarında Fethiye ve İskenderun'un da yer aldığı 19 ilçede büyük heyecan yarattı.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'ı kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu'nu uyarmıştım Bahçeli'den Davutoğlu ve Babacan'ı kızdıracak çıkış: Kılıçdaroğlu'nu uyarmıştım Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert tepki Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert tepki

Devlet Bahçeli, İskenderun, Fethiye, MHP, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli grup toplantısında '100 il' mesajı verdi, 19 ilçeyi büyük heyecan sardı - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Premier Lig'de dengeleri değiştirecek satış! Katarlı Şeyh rekor bedelle Manchester United'ı satın aldı
14:27 Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında büyük şok! Salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı
14:23 Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında büyük şok! Salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı
14:25 27 yıllık evlilik yasak aşk yüzünden mi sona erdi? Mehmet Aslantuğ hem yalanladı hem isyan etti
14:24 İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin dava 15 Haziran'da görülecek
14:20 27 yıllık evlilik yasak aşk yüzünden mi bitti? Mehmet Aslantuğ hem yalanladı hem isyan etti
14:19 Ekrem İmamoğlu, "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 15 Haziran'da hakim karşısına çıkacak
14:10 Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı
14:05 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı
13:56 Marmaray'da İşçi Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2023 14:52:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bahçeli grup toplantısında "100 il" mesajı verdi, 19 ilçeyi büyük heyecan sardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement