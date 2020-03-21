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Bahçeli: "Gün eleştiri veya açık arama günü değildir.
6 saat önce
Bahçeli: "Gün eleştiri veya açık arama günü değildir.
Bahçeli: "Gün eleştiri veya açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. KOVİD-19 virüsü insan olmanın erdeminden ve muazzam birikim ve ihtişamından daha kuvvetli olamayacaktır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
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