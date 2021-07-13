Üye Girişi
MHP Lideri Bahçeli: "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir" - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir"

13.07.2021 12:25

MHP Lideri Bahçeli: "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir" "Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi...

MHP Lideri Bahçeli: "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir"

" Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi Konferansı' toplanmış, hitamında da bildiri yayımlanmıştır"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zülfü Livaneli'nin açıklamalarına cevaben, "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir" dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Son günlerde manidar bir zamanlamayla başını kaldıran CHP'li bir sanatçı ve siyasetçi, katılmış olduğu bir televizyon programında, 'Bu Fetullah meselesinde benim ağzıma kimse FETÖ falan gibi o tabirleri takamaz' diyerek asıl yüzünü sergilemiştir. Bu çürümüş ve kibir kulesi şahıs, özellikle merhum Başbakan Bülent Ecevit'e çok ağır bühtanda bulunmuştur. Bu bühtanı reddediyoruz, merhum Ecevit'in devlete ve millete bağlılığını tartışmak isteyenleri de Allah'a havale ediyoruz. Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği, suizanda bulunmadığı, hakkında ileri geri konuşmadığı hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir. Demek ki, danışıklı dövüş bir siyaset planlaması sahnededir. Önemli olan kimin ne söylediği değil, söyleyenin kimler tarafından konuşturulduğu, arkasında kimlerin durduğudur" ifadelerini kullandı.

"Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi Konferansı' toplanmış, hitamında da bildiri yayımlanmıştır"

Bahçeli, "Hatırlarsanız 29 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğumuz grup toplantısında, ABD'de kurulan Türk Demokrasi Projesi'nden bahsetmiştim. Türk düşmanlarının, Türk Demokrasi Projesi şemsiyesi altında buluştuğunu ifade etmiştim. Aynı günlerde de Kılıçdaroğlu, dostlarıyla birlikte Türkiye'ye demokrasi getireceğini açıklamıştı. Şu ibretlik benzerliğe bakınız ki, yine o tarihlerde aralarında Zülfü Livaneli'nin de yer aldığı 220 bileşenden müteşekkil sözde demokratik kurum ve kişiler

tarafından çağrısı yapılan 'Büyük Demokrasi Konferansı' toplanmış, hitamında da bildiri yayımlanmıştır. ABD'de ortaya çıkan 'Türk Demokrasi Projesi'nin senaristleri ne demişse, neyi önermişse, Türkiye'de toplanan lekeli 'Büyük Demokrasi Konferansı' da aynılarını söylemiş ve teklif etmiştir. Yani anlayacağınız her tarafımızdan içi boşaltılmış, sütunları kırılmış, boyası dökülmüş bir demokrasi kuşatması altındayız. 22 Haziran 2021 tarihli grup toplantımızda ise hedefleri itibarıyla birbiriyle bağ ve bağlantısı aşikar olan dört uluslararası süreç ve zirveye dikkat çekmiştim. Bilhassa NATO'nun 2030 Vizyon Belgesi'ne yapılan atıf kapsamında ittifakın siyasi boyutunun önümüzdeki süreçte güçlendirileceği, yolsuzlukla mücadelenin NATO için önem taşıdığı, nihayetinde demokrasinin destekleneceği kararını ifade etmiştim. Bu süreçlerin ardından yapılan açıklamaların hepsi tek merkezden kaleme alınmış gibidir. ve hedef ülke Türkiye'dir" açıklamasında bulundu.

MHP Lideri Bahçeli: Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir
MHP Lideri Bahçeli: Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir
MHP Lideri Bahçeli: Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir
MHP Lideri Bahçeli: Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir

Milliyetçi Hareket Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Zülfü Livaneli, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir' - Son Dakika


Son Dakika

Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz 14:08 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz Bakan Koca'dan 13:12 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi! 13:02 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı 12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim 12:03 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı 11:44 Büyükşenler cinayetindeki sır perdesi aralanıyor! Çiftin kızları ve oğlunun da aralarında olduğu 24 kişi için gözaltı kararı çıktı
Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı 11:21 Fuhuş çetesi çökertildi! Gizli alfabeleri çözüldü, her şey ortaya çıktı Köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri'ne düştü! Yardımına vatandaşlar koştu 10:42 Köprüde selfie çeken kadın, Dicle Nehri'ne düştü! Yardımına vatandaşlar koştu

Son Dakika Haberleri
14:10 Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim
14:07 Taliban, Türkiye'yi 8 maddeyle tehdit etti: Hangi ülke olursa olsun, Afganistan'da kalan tüm taraflara karşılık vereceğiz
13:11 Bakan Koca'dan "Zorunlu aşı" açıklaması: Şuan için gündemimizde yok
13:08 Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi
13:01 Tatil hayaliyle yola çıktığı askerlik arkadaşını uyuşturucuya kurban verdi!
12:39 Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı
12:26 Instagram'da canlı yayın yapıyordu! Ünlü rapçi bir anda kanlar içerisinde kaldı
12:16 Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi
12:02 MHP'nin oy oranının düştüğünü belirten anketçilere Devlet Bahçeli'den tepki: Hanyayı da Konya'yı da gösterelim
11:57 MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları
Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim Mahkemeye çıkan Tosuncuk'un ifadesi ortaya çıktı: Param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim         
14:10
Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu Göllere bırakılan Japon balıkları herkesin korkulu rüyası oldu! Balıklarla başa çıkamayan yetkililer çareyi sosyal medyada buldu         
13:44
Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi Anne yüreği o haberi kaldırmadı! Oğlunun karakolda olduğunu öğrenince karakola koşan kadın, karşıdan karşıya geçmek isterken can verdi         
13:09
Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı Düğünleri pandemi rötarına takılmıştı! Berkay Hardal ve Dilan Telkök çifti sonunda düğün yaptı         
12:40
Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi Son Dakika: Delta varyantında 3 kat artış! Türkiye'de 36 ilde 750 kişide tespit edildi         
12:17
MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları MTV'de ikinci taksit geldi! İşte bankaların araç sahipleri için düzenlediği çözüm kampanyaları         
11:57
İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti İlk kez hakim karşısına çıkan Tosuncuk için karar çıktı! Mahkeme tutuklanmasına hükmetti         
11:34
Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç Kasapta vahşi cinayet! Afgan genç "Kokuyorsun" dediği iş arkadaşı tarafından bıçaklandı         
11:02
Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular Baldıza taciz iddiası düğünde kaos yarattı! Halayı bırakıp kavgaya tutuştular         
09:57
Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon Par görevlisi ABD'yi karıştırdı! Cadde ortasında önce idrarını yaptı, sonra mastürbasyon         
09:55
Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu Pınar Gültekin'in katili duruşmada kırk takla attı! Hakimi inandırmayınca çareyi ağlamakta buldu         
09:54
Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu Korkunç kazada, 34 kişi can verdi! Yakınları kimlik tespiti için uzun kuyruklar oluşturdu         
09:49
Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız ismi evlendi         
09:42
Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı Dengesini kaybedip gölete düştü! Talihsiz kadının cansız bedeni çocuklarının göz yaşları eşliğinde çıkartıldı         
09:35
Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü Restorasyon için suyu çekilen gölden otomobil çıktı, ekipler şaşkına döndü         
09:01
Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı Arka Sıradakiler'in Özge'si Sevda Dalgıç'ın inanılmaz değişimi! Düzgün fiziğiyle beğeni topladı         
00:07
3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi 3 gün zorlama hapis yatan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya küfürler yağdırdı: Beni hamile bırakırken iyiydi         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2021 14:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Lideri Bahçeli: "Güneş toplamakla meşhur bu kişinin bir tek Kemal Kılıçdaroğlu'na laf etmediği hepimizin yalın şekilde gördüğü bir gerçektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement