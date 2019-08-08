Son Dakika Haberleri: Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir.
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Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir.

23 dakika önce

Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir.

Bahçeli:
Bahçeli: "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir"
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:56 Kaynak: AA
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